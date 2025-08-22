Cusco: Midis invertirá más de S/30 millones para reducir la vulnerabilidad de los hogares con agricultura familiar ante riesgos climáticos

• A través del proyecto “Mejorando Vidas” atenderá a más de 5000 hogares de 75 centros poblados rurales de los departamentos de Cusco, Áncash, Huancavelica y Puno.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, llegó a la región Cusco para participar del lanzamiento del proyecto “Mejorando Vidas” del programa Foncodes, que será implementado para reducir la vulnerabilidad ante sequías, heladas, lluvias e inundaciones, que afectan a 5175 hogares con agricultura familiar de 75 centros poblados del Cusco, Áncash, Huancavelica y Puno, contando con una inversión de S/30 millones.

“El compromiso del Ejecutivo y la instrucción de la presidenta de la república, Dina Boluarte, es trabajar por los más vulnerables y por eso es que ‘Mejorando Vidas’ está aquí”, indicó la ministra Urteaga durante el lanzamiento, en la plaza de Lamay, en Calca, donde estuvo acompañada del director ejecutivo de Foncodes, Luis Esquivel, y autoridades locales.

El proyecto “Mejorando Vidas” se ejecutará en Cusco en 25 centros poblados rurales ubicados en los distritos de Lamay, Acomayo, Kunturkanki y Colquemarca, jurisdicción de las provincias de Calca, Acomayo, Canas y Chumvivilcas, con una inversión de S/9 millones que desarrolla las capacidades productivas de 1600 hogares.

“Quiero comprometer a los alcaldes y a cada uno de los 400 hogares con los que estamos empezando para que esa intervención sea sostenible. Para que los mercados que ellos puedan encontrar sean sostenibles, y que podamos tener estas ferias, intervenciones a nivel local, regional y por qué no, nacional”, concluyó la ministra Urteaga.

Este proyecto se desarrollará a través de tres componentes con la implementación de 20 tecnologías. Uno es el componente de activos humanos (cocinas mejoradas, agua segura, entre otros), otro de activos productivos y de activos naturales. Se ejecutará mediante los Núcleos Ejecutores. Solo en el distrito de Lamay se atenderá a 400 familias usuarias, con una inversión superior a los dos millones de soles.

Por ello, Andrés Illa, presidente del Núcleo Ejecutor Lamay agradeció a la ministra el apoyo que se brinda a estos primeros 400 usuarios del programa Foncodes en su distrito.

Durante el lanzamiento, la ministra hizo entrega simbólica de 400 mochilas fumigadoras ecológicas para abonos orgánicos líquidos que potenciarán los cultivos agrarios familiares; posteriormente las autoridades visitaron los stands de los emprendimientos rurales inclusivos participantes en la feria instalada en el distrito de Lamay.

“Mejorando Vidas”

Esta intervención de Foncodes, contempla la instalación y uso de diversas tecnologías productivas como la agricultura protegida, cultivos hidropónicos, manejo de praderas cultivadas, manejo de sistemas agroforestales, conservación de agrobiodiversidad, producción de abonos orgánicos, instalación de biodigestores, sistema de cosecha de agua en viviendas, manejo y conservación de suelos, manejo de sistemas forestales, protección de fuentes de agua, manejo de praderas naturales, entre otras.

El proyecto buscará incrementar la disponibilidad de agua para riego y elevar la eficiencia de su uso, aumentar el porcentaje de hogares que consumen agua saludable, reducir la emisión de gases y humos contaminantes dentro de la vivienda, ampliar la disponibilidad de semillas mejoradas, así como elevar la productividad agrícola y pecuaria.

Visita a colegios

En su primera actividad en la región Cusco, la ministra Urteaga supervisó el servicio alimentario que se brinda en la Institución Educativa n.° 50159 Clorinda Matto de Turner y la I. E. n.° 50152 El Carmen, ubicadas en la provincia de Calca, donde las madres organizadas prepararon y sirvieron desayunos nutritivos a cerca de 700 niñas y niños de educación primaria.

“En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la prioridad es asegurar la calidad del servicio alimentario escolar, con un enfoque territorial y pertinencia cultural. Por eso llegamos a Cusco para constatar el buen funcionamiento de la modalidad de corresponsabilidad, en coordinación con las madres de familia, a quienes agradecemos su compromiso en la elaboración de los alimentos. Eso nos anima a seguir adelante, al observar la satisfacción de los niños”, expresó la titular del Midis.

En estos dos colegios se brinda el servicio bajo la modalidad de corresponsabilidad del Programa de Alimentación Escolar, que permite a las madres de familia organizadas, adquirir productos frescos de la agricultura familiar, lo cual dinamiza la economía local. Este modelo se viene implementado, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en 35 instituciones educativas de Ayacucho, Cusco y Piura, beneficiando a más de 8900 escolares.

Dato

• Durante su visita a Cusco, la ministra Leslie Urteaga, participó en la inauguración de la Feria Internacional de Infraestructura & Construcción – INFRACON PERÚ 2025, evento que reúne a líderes mundiales del sector infraestructura y construcción. La ceremonia se realizó en la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de Vidawasi en Urubamba.