Chelsea logró contundente triunfo ante el West Ham 5-1 de visita por la fecha 2 de la Premier League

Por la segunda fecha de la Premier League, el Chelsea consiguió su primera victoria y de forma contundente ante el West Ham por 5-1 en calidad de visitante, pese a comenzar perdiendo la contienda. Se jugó en el London Stadium y con el arbitraje del internacional inglés Michael Oliver.

West Ham se puso arriba con el gol del brasileño Lucas Paquetá a los 6’, pero luego reaccionaron los “blues” para darlo vuelta con anotaciones del brasileño Joao Pedro (15’), el portugués Neto (23’), el argentino Enzo Fernández (23’), el ecuatoriano Moisés Caicedo (54’) y el inglés Trevoh Chalobah (58’)

La fecha 2 continuará mañana sábado con estos partidos: Manchester City-Tottenham; Bournemouth-Wolves; Brentford-Aston Villa; Burnley-Sunderland; Arsenal-Leeds United. El domingo con estos cotejos: Crystal Palace-Nottingham Forest; Everton-Brighton; Fulham-Manchester United.