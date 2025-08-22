Bayern Múnich se estrenó con goleada de 6-0 al Leipzig en en la Bundesliga Alemana

Bayern Múnich se estrenó con goleada de 6-0 al Leipzig en en...

Mejor estreno en la temporada 2025-2026 en la Bundesliga Alemana, no pudo tener el campeón vigente Bayern Múnich, que en su feudo del Allianz Arena, goleó al Leipzig por 6-0, donde el colombiano Luis Diaz anotó uno de los tantos, siendo el segundo con el cuadro “bávaro”, tras anotar en la Supercopa Alemana frente al Stuttgart.

La primera etapa terminó 3-0 en favor de los muniqueses. Abrió la cuenta el francés Michael Olise a los 27’, luego el colombiano Luis Díaz puso el segundo a los 32’, y otra vez apareció Michael Olise y logró el tercero a los 42’. En el complemento el inglés Harry Kane con un triplete a los 64’, 74’ y 78’ concretó el 6-0 final.

La fecha inaugural de la Bundesliga continúa mañana sábado con estos partidos: 08:30 a.m. Bayer Leverkusen-Hoffenheim; Eintracht Frankfurt-Werder Bremen; Friburgo-Augsburgo; Heidenheim-Wolfsburgo; Unión Berlín-Stuttgart. 11:30 a.m. St Pauli-Borussia Dortmund.