Atención: Convocatoria para voluntarios de los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2025

La Fase Nacional se desarrollará del 28 de setiembre al 05 de octubre en diferentes sedes de Lima.

No te lo pierdas!. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anuncia la convocatoria para voluntarios deportivos de los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2025, que en su Etapa Nacional se desarrollarán del 28 de setiembre al 05 de octubre en diferentes sedes de Lima.

Los requisitos para formar parte del voluntariado son: ser mayor de edad, contar con disponibilidad durante el evento , tener muchas ganas de participar y aportar tu energía.

Para postular debe completar el formulario que se encuentra en la siguiente dirección web: https://odp.ipd.gob.pe/voluntariadoinscripcion y luego los postulantes serán notificados vía correo electrónico.

Las capacitaciones presenciales se desarrollarán el 06, 13 y 20 de setiembre de 9.00 am a 1.00 pm en la sede de la Videna IPD. El ensayo general será el 27 de setiembre en una sede por confirmar.

Los Juegos Deportivos Nacionales IPD serán el semillero que identificará y promoverá a los nuevos talentos deportivos, en su camino a integrar las diferentes selecciones nacionales para competir en el alto rendimiento.

Las disciplinas deportivas para la competencia serán ocho: fútbol, voleibol, atletismo, karate, ajedrez, baloncesto, judo y tenis de mesa. También se contará con disciplinas invitadas como el kickingball, pickleball, sóftbol y tenis de campo.