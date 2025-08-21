Universitario se despidió de la Libertadores igualando con Palmeiras en Sao Paulo 0-0

Despedida con honor. Universitario le arrancó un empate de visitante a Palmeiras en Sao Paulo 0-0, que pido incluso ser triunfo con un par de ocasiones en el arco de Weverton (gol anulado a Concha y remate bloqueado a Valera). Con varios suplentes en el once inicial, el campeón peruano le hizo un buen partido al “verdao” que con el 4-0 de la ida accedió a los cuartos de final de Copa Libertadores.

En el primer tiempo, Universitario jugó mejor que Palmeiras y tuvo ocasiones para ponerse arriba. Una temprano que fue gol de Jairo Concha (10’) con un remate desde afuera del área, pero anulado porque Pérez-Guedes obstaculizó la visión del arquero Weverton. Casi al final de esta etapa, los locales pudieron abrir la cuenta pero un cabezazo de Allan hizo pegar el balón en el travesaño.

En el complemento, Palmeiras no mejoró en su juego, regulando su accionar y fue Universitario que hizo los méritos para llevarse el triunfo, tanto así que a los 85’ uno de los ingresados Alex Valera estuvo a punto de batir a Weverton pero su remate de zurda fue bloqueado por el meta de Palmeiras. Una despedida con dignidad de los cremas y ahora se abocarán al Clásico del domingo frente a Alianza de local.

ALINEACIONES

PALMEIRAS: Weverton; Micael, Gómez, Murillo; Giay (Khellven), Allan (Lucas Evangelista), Martínez (Moreno), Felipe Anderson (Piquerez); Mauricio, Vitor Roque (Torres) y López. DT: A. Ferreira

UNIVERSITARIO: Britos; Inga, Santamaría, Di Benedetto; Polo, Castillo, Pérez-Guedes (Murrugarra), Concha (Calcaterra), Carabalí; Vélez (Rivera) y Churín (Valera). DT: J. Fossati.

ÁRBITRO: Piero Maza (Chile)

ESCENARIO: Estadio Allianz Parque” de Sao Paulo