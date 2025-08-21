Sunedu brindó orientación técnica a universidades públicas y privadas de La Libertad

Superintendencia reafirma su compromiso de orientar a las universidades de todo el país en el adecuado cumplimiento de la normativa universitaria.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), a través de la Unidad de Verificación del Servicio Educativo Superior Universitario, desarrolló en Trujillo una intensa jornada de orientación técnica dirigida a universidades públicas y privadas de La Libertad.

La actividad contó con la participación de más de 140 representantes de universidades, como la Universidad Privada Antenor Orrego, la Universidad Señor de Sipán, la Universidad César Vallejo, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, la Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad Privada de Trujillo.

La jornada tuvo como finalidad brindar orientación a las casas de estudio sobre el registro de la modificación de la oferta académica de universidades y escuelas de posgrado, los procesos de supervisión del mantenimiento de las condiciones básicas de calidad (CBC), en el marco del sistema universitario peruano, y los requisitos para el otorgamiento del grado académico de bachiller, relacionado con la implementación del curso de trabajo de investigación en el marco de la Ley n.o 31803.

Durante la exposición, el equipo técnico de la Sunedu explicó los principales alcances de la normativa vigente y los procedimientos relacionados con la modificación de la oferta académica, conforme a lo establecido en la directiva para el registro de la modificación de la oferta académica y los supuestos contemplados en esta, tales como creación de programas, cambios de locación, modalidades, denominaciones, cese de programas, actualización de planes de estudio y reorganización de unidades académicas.

Asimismo, se destacó la importancia del cumplimiento y supervisión de las condiciones básicas de calidad, cuyo mantenimiento constituye una obligación permanente de las universidades licenciadas. En ese sentido, se recordó que las acciones de supervisión permiten verificar la continuidad de la calidad del servicio educativo y promover la mejora continua.

Además, representantes de la Unidad de Verificación del Servicio Educativo Superior Universitario de la Sunedu se reunieron con las autoridades de la Universidad Privada de Trujillo para informar sobre los alcances de la Resolución de Consejo Directivo n.o 0032-2024-SUNEDU-CD. En dicha reunión se atendieron consultas sobre los requerimientos que se le hicieron a la universidad como parte de su licenciamiento y sobre las funciones de la superintendencia.

Este tipo de encuentros permiten que las universidades locales cuenten con una orientación directa y técnica, alineada al marco normativo, para asegurar que cualquier modificación en su oferta académica se realice con respeto a la calidad educativa.

Con estas acciones, la Sunedu reafirma su compromiso de orientar a las universidades en el adecuado cumplimiento de la normativa universitaria y en la consolidación de un sistema de educación superior de calidad en beneficio de los estudiantes y la sociedad.