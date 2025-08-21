Perú ganó medalla de oro en golf  mixto de Juegos Panamericanos Junior 2025

Nueva presea dorada. La selección peruana de golf en la modalidad equipo mixto, consiguió la segunda medalla de oro para el Perú en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en una eficaz demostración que este deporte sigue creciendo con importantes resultados para el país.

El conjunto nacional, integrado por Tiago Ledgard, Ariana Urrea, Alexa Vegas de los Ríos y Alejandro Valle, se impuso con un total de 143 golpes, superando a Argentina (146) y Chile (147), que completaron el podio con plata y bronce respectivamente.

Con este resultado, Perú suma 17 preseas en la cita continental con 2 de oro, 3 de plata y 12 de bronce. Las competencias de golf se vienen desarrollando en el Asunción Golf Club, en la capital paraguaya.