Omar Courtz Anuncia concierto en Perú

Como parte de su exitosa gira «Primera Musa World Tour»

La capital peruana se prepara para recibir a uno de los talentos más frescos y vibrantes de la música urbana actual. El aclamado artista puertorriqueño, Omar Courtz, ha confirmado su llegada a Lima el próximo 27 de septiembre de 2025 en el Multiespacio Costa 21, como parte de su esperada gira mundial «Primera Musa World Tour». las entradas ya estan disponibles en : https://teleticket.com.pe/omar-courtz

Millones de seguidores

Conocido por su versatilidad que le permite transitar desde el perreo más intenso hasta baladas con toques de reguetón, Omar Courtz ha cautivado a millones de seguidores con su dominio musical y la capacidad de conectar con el público a un nivel más personal a través de sus letras. Canciones como «Mood», «Rosas Negras» y «En Su Nota» son solo algunos de los éxitos que prometen encender la noche limeña.

El concierto en Costa 21 será una experiencia única para los fans, quienes podrán disfrutar en vivo de los temas de su aclamado álbum «Primera Musa» y todos sus exitos, La energía de Omar Courtz en el escenario, combinada con su propuesta musical única, garantiza una noche imperdible para los amantes del género urbano.

Música urbana latina

Omar Courtz ha consolidado su posición como una de las figuras más prometedoras de la música urbana latina, y su concierto en Lima promete ser uno de los eventos más destacados del año en la escena musical peruana.

Acerca de Omar Courtz: Omar Courtz es un artista urbano puertorriqueño que ha ganado reconocimiento por su estilo único y su capacidad para fusionar diferentes ritmos dentro del género. Con un repertorio que incluye éxitos como «VeLDÁ», «Q U E V A S H A C E R H O Y ?», y su álbum «Primera Musa», ha logrado conectar con una audiencia global y posicionarse como un referente de la nueva generación de artistas urbanos.

El dato

Las entradas para este esperado evento ya estan disponibles a través de la plataforma de Teleticket.