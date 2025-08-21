MTC: El servicio de transporte público se desarrolla con absoluta normalidad

Ministro Sandoval destacó que la Línea 1 y el Metropolitano operan al 100 % y dijo que la Policía está garantizando la seguridad que corresponde.



El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, afirmó esta mañana que el anunciado paro de transportistas en Lima y Callao “fue un fracaso total” y que el servicio de transporte público se desarrolla con absoluta normalidad.

“Estamos con una demanda del 90%, igual que cualquier día anterior y que la tendencia es llegar al 100%. Incluso los gremios que anunciaron que se iban a sumar al paro salieron a trabajar. Lo mismo la Línea 1 del Metro de Lima también opera al 100%”, manifestó el titular del MTC desde el Centro de Gestión y Control de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU).

Sandoval destacó que el respaldo de los transportistas formales se debe a que el MTC está cumpliendo con los compromisos asumidos en las últimas mesas técnicas. “Hemos cumplido los acuerdos que para ellos eran importantes. Con las últimas medidas vamos a recuperar y reincorporar al mercado un promedio de 10 mil conductores”, manifestó

Informó que se constituyó una mesa de trabajo respaldada por resolución ministerial para fortalecer la seguridad del sector. Entre las medidas anunciadas está la próxima adquisición de 16 mil cámaras de videovigilancia que serán instaladas en buses de transporte urbano, con el fin de prevenir hechos de extorsión y brindar mayor tranquilidad a los usuarios.

Finalmente, el ministro Sandoval reiteró que el llamado paro “no existe” y que el transporte urbano en Lima y Callao está garantizado. “Construyamos país trabajando unidos, porque cada día de paralización se pierden millones de soles que podrían destinarse a obras de agua y saneamiento, titulación, colegios, hospitales y otros servicios que mejoran la vida de todos los peruanos”, destacó.