Midis lanza convocatoria pública para ser parte del Programa de Alimentación Escolar

• Profesionales de diversas especialidades pueden postular al nuevo PAE.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) lanzó una convocatoria abierta a todos los profesionales del país, con la finalidad de sumar su talento y experiencia al Programa de Alimentación Escolar (PAE), recientemente creado por el Gobierno, para atender a 4.2 millones de estudiantes a nivel nacional.

Se busca reclutar a profesionales de distintas especialidades que tengan interés de contribuir a construir el nuevo Programa de Alimentación Escolar y generar un impacto real en el país.

Ante ello, el Midis convoca a profesionales con talento comprometido, apasionados con su trabajo y con ganas de transformar vidas desde la primera etapa: ¡la alimentación escolar!

Para ello, deben enviar su Curriculum Vitae documentado y postular para formar parte de esta misión que alimenta futuro.

Los interesados pueden enviar sus documentos al siguiente enlace para ser evaluados por el Midis: https://forms.gle/nv4KPVz3T1J9gYEL7

A la fecha, ya se han presentado documentos de profesionales en administración, almacén y servicios generales, asistente de gerencia, ciencias de la comunicación, contabilidad, derecho, economía, educación, ingeniería ambiental y sanitaria, ingeniería de industrias alimentarias, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas e informática, nutrición, psicología, sociología y trabajo social.

El nuevo PAE brindará un servicio alimentario nutritivo, saludable y complementario, para los estudiantes de instituciones educativas públicas a nivel nacional y programas no escolarizados de educación inicial. Para ello, se priorizará la calidad de los alimentos, la pertinencia territorial, así como la promoción de hábitos saludables.

De esta manera, garantizará una alimentación nutritiva, energética, saludable y oportuna a lo largo del calendario escolar, fortaleciendo el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes.