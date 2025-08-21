Ignacio Buse a un partido de entrar al cuadro principal del US Open

Ignacio Buse a un partido de entrar al cuadro principal del US...

Sigue en racha positiva. El tenista peruano Ignacio Buse (136 ATP) derrotó al japonés Rei Sakamoto (200 ATP) por 2 sets a 2, parciales de 6-4, 4-6 y 6-4 y con ello accedió a la tercera ronda de la ‘qualy’ del US Open.

En un duro partido que duró dos horas y 11 minutos efectivos de juego, Buse logró imponerse en tres sets. El peruano quebró el servicio de su rival en cinco ocasiones, mientras que cedió el suyo en cuatro oportunidades.

Luego de quedarse con el primer set, Buse arrancó bien el segundo set y consiguió un quiebre, pero lamentablemente no pudo mantenerlo. El nipón Sakamoto empató y luego logró romper el servicio del peruano en el final para emparejar el partido.

El arranque del tercer y definitivo set, estuvo marcado por los quiebres, pues hubo tres consecutivos. Sin embargo, luego “Nacho” Buse pudo hacerse fuerte con su saque para cerrar por 6-4 y quedarse así con la victoria.

En la tercera y última ronda de la ‘qualy’, Buse enfrentará mañana viernes al belga Kimmer Coppejans (194 ATP) que eliminó a su compatriota Blockx por 7-6 (5) y retirada . El ganador de ese partido clasificará al cuadro principal del último Grand Slam de la temporada.