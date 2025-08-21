¿Cómo evitar que te roben la cuenta de Instagram?

Las búsquedas para recuperación de cuentas de esta red social hackeadas aumentaron durante el último año, especialmente entre creadores y propietarios de pequeñas empresas.

Los hackers nunca duermen. Lo vemos a diario en las notivcias. Cuando un hacker logra acceder a tu cuenta de Instagram, pone en riesgo tu marca, mensajes, correos vinculados y cuentas asociadas como Facebook. Y se hará muy difícil recuperar el acceso, debido a la falta de revisión humana en Meta.

Y como ya sabemos todos, este tipo de robo de cuentas suele ocurrir por darle clic a enlaces falsos de inicio de sesión, acceso a aplicaciones sospechosas, uso de contraseñas de baja seguridad o por no activar la autenticación en dos pasos.

“No por gusto las búsquedas como ‘mi Instagram fue hackeado’ aumentaron de forma preocupante, especialmente entre creadores y empresas. Aunque la autenticación de dos factores es útil, no es suficiente para frenar a los ciberdelincuentes. Hoy, los atacantes pueden usan engaños de tipo phishing para comprometer cuentas y poner en riesgo la reputación digital”, advierte Claudia Torres, jefa comercial de Intecnia Corp, Country partner de Bitdefender.

RECOMENDACIONES

En ese sentido, la ejecutiva brinda 5 recomendaciones para evitar que hackeen tu cuenta de Instagram.

Revocar el acceso a aplicaciones de terceros no confiables desde la configuración de Instagram, eliminando recopiladores de datos o apps de “crecimiento” de seguidores.

Proteger el correo electrónico vinculado con una dirección exclusiva para Instagram, autenticación de dos factores basada en aplicaciones y contraseñas únicas que no se repitan en otras plataformas.

Asegurar los dispositivos evitando descargas fuera de tiendas oficiales, restringiendo permisos innecesarios y utilizando una VPN segura al conectarse a redes Wi-Fi públicas.

Detectar y prevenir el phishing, prestando atención a correos o mensajes directos que imiten alertas de Meta, revisando la autenticidad de enlaces directamente en la app o usando herramientas como Scamio.

Usar Bitdefender Security for Creators para detectar inicios de sesión sospechosos, malware (programas maliciosos) que roban credenciales, configuraciones inseguras y filtraciones de datos. Además, ofrece protección 24/7 en todos los dispositivos.

CUENTA HACKEADA

También nos deja algunas recomendaciones de cómo recuperar tu cuenta de Instagram hackeada:

Escenario 1: aún tienes acceso

Cambiar la contraseña por una única y segura.

Revisar actividad sospechosa y cerrar sesiones desconocidas.

Activar autenticación de dos factores (usar app, no SMS).

Proteger el correo electrónico vinculado (contraseña nueva, alertas de seguridad).

Activar alertas de inicio de sesión para detectar intentos de acceso.

Escenario 2: sin acceso total

Intentar restablecer la contraseña desde “¿Olvidó su contraseña?” ingresando usuario, correo o teléfono original.

Si no es posible, usar “¿Necesita más ayuda?” para solicitar recuperación, enviando un nuevo contacto seguro.

Verificar identidad mediante video selfie (si hay fotos tuyas) o confirmando datos de registro y dispositivo usado (si no hay fotos).

Escenario 3: Si cambiaron tu correo o número de teléfono

Buscar el correo de seguridad de Instagram y usar el enlace para “asegurar tu cuenta” y revertir cambios.

Pedir a un amigo su @usuario y usarlo para intentar recuperación desde Instagram Lite.

Si el enlace no funciona, repetir proceso desde “¿Necesita más ayuda?” para verificar identidad y registrar un nuevo correo seguro.

Tip adicional: si el correo también fue hackeado, revisar sesiones activas en Gmail, Outlook o Yahoo para encontrar rastros de inicio de sesión.

El dato

