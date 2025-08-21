Beto Sánchez vuelve a subir al podio al ganar de punta a punta las “3 Horas Peruanas”  

Imparable. Beto Sánchez logró subir a lo más alto del podio en la clásica 3 Horas Peruanas al ganar desde la partida hasta la bandera a cuadros la categoría Clio Cup.

La tradicional competencia, además, albergó también el Nacional de Circuito, en su cuarto episodio. Sánchez clasificó con 1 minuto, 09 segundos y 201 milésimas. La prueba se inició a las 11:30 am., tuvo dos cortes: las vueltas 12 y 32 consideradas series válidas para el Nacional. El cambio de pilotos fue obligatorio, a decisión de cada tripulación el momento del mismo.

El piloto huancaíno empieza la carrera durante dos horas de conducción, luego sube al auto Takeo Matayoshi cerrando la actuación del “misil amarillo” al cruzar la meta en primer lugar.

Sánchez, va por un nuevo podio al estrenarse este domingo en el Ronex 2025 en el trazado Ronex Park de Lurín. El mismo tiene un suelo con base de tierra, pero también encontrará ripio, grava o barro. Con curvas super técnicas, con peralte y con una de las rectas muy rápidas.

Asimismo, estrena también el emblemático Toyota AE86 conocido como Hachi en la Copa AVA RX. La competencia tendrá una docena de autos en partida y constará de clasificación, dos series de cuatro vueltas cada una y final a seis giros.