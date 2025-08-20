Venezuela: Maduro anuncia despliegue de millones de reservistas por «amenazas» de EE UU

Nicolás Maduro no se deja presionar por EE. UU. y activa plan especial: «¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina!»

El gobierno chavista reaccionó al aumento de la recompensa de EE. UU. por información sobre sus líderes y a una operación antidrogas reciente en el Caribe.

El despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico, incluyendo tres buques de guerra que se acercan a las aguas territoriales venezolanas, es considerado un peligro por Nicolás Maduro, quien afirmó que su gobierno activará todos los mecanismos de defensa necesarios para garantizar la “soberanía” y la “integridad” del país.Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras «en todas las fábricas».

El presidente Nicolás Maduro anunció que la Milicia Nacional, integrada por cerca de 5 millones de reservistas y creada por Hugo Chávez, jugará un papel clave en un plan especial de defensa contra Estados Unidos. Durante un evento transmitido por televisión, Maduro ordenó la activación y el armamento de estas milicias en todo Venezuela, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y responder a cualquier posible agresión externa.

Aunque no mencionó directamente la recompensa de Estados Unidos ni la operación en el Caribe, Maduro agradeció públicamente el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Subrayó que los militares se mantienen firmes, con armas y equipos, listos para defender el país ante cualquier amenaza externa.



«Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en el territorio nacional: milicias organizadas, activadas y armadas», declaró Maduro en un acto transmitido por la televisión estatal.



Trump sigue la pista de Maduro. Trump sigue la pista de Maduro.

El presidente también instó a las bases políticas del gobierno a avanzar en la formación de milicias campesinas y obreras en fábricas y comunidades, promoviendo la idea de que estas fuerzas armadas populares deben estar equipadas con «fusiles y misiles» para proteger la paz y la soberanía nacional.

«¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina!»

Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras «en todas las fábricas».

«¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela», dijo. «¡Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria!», remarcó.

No es la primera vez que Maduro habla de activar la milicia. Desde hace años ha prometido que, ante una intervención extranjera en su territorio, Venezuela se convertiría en el Vietnam del siglo XXI.

El mandatario también puso en alerta hace varios días a la Fuerza Armada, especialmente después de que la administración de Donald Trump reiterara que lo considera jefe del Cártel de los Soles y una amenaza para la seguridad nacional, además de aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.