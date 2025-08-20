Poder Judicial: jefe de la ANC sostuvo reunión de trabajo con la ODANC Lima para evaluar avances en control disciplinario

• En el encuentro, se presentaron acciones preventivas, innovaciones tecnológicas y se reconoció trayectoria profesional de la Jefa de la ODANC.

El jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), Roberto Palacios Bran, sostuvo una reunión de trabajo con la jefa de la Oficina Descentralizada de Control (ODANC) de Lima, doctora Rosa Mirta Bendezú Gómez y su equipo, con el propósito de conocer los avances en el control funcional ejecutado durante el presente año en su jurisdicción.

Durante su exposición, la doctora Bendezú Gómez presentó un informe detallado en el que destacó acciones preventivas como la atención de quejas mediante el programa “La Queja que Mejora la Justicia”, las jornadas itinerantes y la campaña de sensibilización ética a través de un flyer emergente en los monitores de jueces y servidores de la Corte Superior de Lima, con el fin de promover la integridad y los valores en la función pública.

Asimismo, dio a conocer el proyecto de implementación del piloto de inteligencia artificial TIMIX, que permitirá optimizar la calificación de quejas y denuncias, reducir el riesgo de rezagos procesales y mejorar la capacidad de respuesta institucional. También informó sobre la carga procesal, la producción de los años 2023, 2024 y 2025, así como las sanciones impuestas en el ámbito de su competencia, entre otros temas.

Por su parte, el jefe de la ANC-PJ resaltó la importancia de cumplir con plazos razonables y oportunos en la resolución de los procedimientos disciplinarios. Subrayó que la justicia de control, a cargo de los jueces, debe ser objetiva, transparente y eficiente, evitando criterios subjetivos. “Ese es nuestro principal reto: garantizar una justicia de control que se caracterice por su oportunidad, eficiencia y transparencia”, enfatizó.

Del mismo modo, los instó a trabajar con vocación de servicio y sensibilidad social, recordando que la angustia de quienes acuden en busca de justicia no debe convertirse en una simple estadística. Destacó que, al brindar una atención humana y comprometida, se podrá revertir la percepción negativa hacia la administración de justicia y, de esa manera, contribuir a su fortalecimiento.

El doctor Palacios Bran reafirmó también su compromiso como jefe de la ANC-PJ de sancionar con firmeza las inconductas funcionales y, al mismo tiempo, reconocer las buenas prácticas y el desempeño de los órganos jurisdiccionales.

Reconocimiento

Al término del encuentro, la máxima autoridad de control del Poder Judicial rindió homenaje a la jefa de la ODANC Lima, doctora Rosa Mirta Bendezú Gómez, quien cesará en sus funciones como jueza titular el próximo 3 de setiembre. Destacó su trayectoria profesional y su liderazgo en el impulso de iniciativas orientadas a recuperar la confianza de la ciudadanía en la función judicial, fortaleciendo la transparencia y la vigilancia ética.

Finalmente, le entregó un diploma de reconocimiento y le auguró un merecido descanso junto a su familia, con la satisfacción del deber cumplido y de haber contribuido, con su trabajo, a una justicia de control más eficiente y cercana a las personas.