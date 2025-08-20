Pedro Gallese héroe del Orlando City al anotar el penal que lo clasificó a las semifinales de la Leagues Cup

El arquero peruano Pedro Gallese del Orlando City atajó dos penales y anotó el último para eliminar al Toluca campeón de la Liga MX de la Leagues Cup 2025. Con ello selló su boleto a Semifinales, donde enfrentará en el Derby de la Florida al Inter Miami de Lionel Messi, tras imponerse por penales a los Diablos Rojos.

Si bien Toluca dominó el juego con el 52% de la posesión del esférico y realizó 15 remates contra solo cuatro de su rival de la MLS, no pudo romper el 0-0 y cayó eliminado en penales por 6-5, para volver a casa con las manos vacías y un duro fracaso.

En la primera tanda de cinco penales acertaron los dos equipos. Por Orlando City anotaron Ojeda, Jansson, Freeman, Gerbet y Smith, mientras por Toluca lo hicieron Vega, Pereira, Morales, Gallardo y Romero.

Ya en la muerte súbita, comenzaron los errores. Nico Castro falló ante la buena lectura del meta peruano; pero también Ramiro Enrique. Toluca veía una nueva chance, pero Domínguez tampoco atinó ante la figura de Gallese, quien finalmente, marcó y se erigió como el héroe para Orlando City, que echó de Leagues Cup ni más ni menos que al campeón del futbol mexicano.