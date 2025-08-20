Nuevo Corredor Rojo conectará el Callao con Manchay

En un esfuerzo por mejorar la conectividad y optimizar el transporte público en Lima y Callao, el Corredor Rojo ampliará su ruta para conectar el óvalo La Perla desde la Av. Grau hasta la avenida Víctor Malásquez en Manchay. La nueva extensión busca facilitar el acceso rápido a diversos puntos de la capital, beneficiando a miles de usuarios diarios.

El anuncio fue realizado por el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval Pozo, acompañado del alcalde de Pachacámac, Enrique Cabrera Sulca, durante la inauguración del nuevo Centro de Control del Transporte Urbano en Lima y Callao. Este centro permitirá supervisar en tiempo real la operatividad de las rutas y coordinar acciones inmediatas ante emergencias en el servicio de transporte público. La conferencia también contó con la presencia de Jaime Romero Bonilla, jefe de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

«Con esta nueva conexión, fortalecemos la seguridad, reducimos tiempos de traslado y acercamos a nuestros vecinos a más oportunidades, reafirmando nuestro compromiso de construir un distrito mejor conectado y con un transporte digno para todos», manifestó Enrique Cabrera, alcalde de Pachacámac.

Beneficios de la nueva ruta:

•Tarifas accesibles: El pasaje general será de S/ 1.20, mientras que los escolares y universitarios podrán pagar S/ 0.60, lo que fomentará el uso del transporte formal y seguro entre los usuarios.

•Mejor conexión y mayor cobertura: La extensión de la ruta Callao-La Molina hasta Manchay, con 15 nuevos buses a gas natural vehicular (GNV), refuerza la sostenibilidad y eficiencia del sistema de transporte.

•Viajes múltiples sin costo adicional: En el tramo entre la calle Miguel Grau y la avenida Víctor Malásquez, los pasajeros podrán realizar dos viajes con un solo pasaje, optimizando aún más la accesibilidad.

Con esta iniciativa, el gobierno y nuestra gestión municipal reafirman su compromiso de ofrecer soluciones sostenibles y accesibles para los ciudadanos, promoviendo la movilidad en la ciudad de manera segura y eficiente.