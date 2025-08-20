INPE investiga muerte de un interno dentro del penal de Chimbote

La Oficina de Asuntos Internos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) investiga el fallecimiento del interno Diego David Luna Gómez ocurrido durante un incendio registrado en el pabellón 12 del penal de Chimbote el pasado 18 de agosto.

El INPE, informó que el día 18 de agosto del 2025 a las 19:18 horas se reportó un incendio en el segundo piso del pabellón 12 del Régimen Cerrado Especial en el Establecimiento Penitenciario Chimbote.

Fueron los agentes de seguridad quienes se percatan del humo que salía del ambiente 29 y logran apagar el fuego, al ingresar encuentran al interno Diego David Luna Gómez (28) en el área del baño y en estado de inconciencia, por lo que inmediatamente deciden auxiliarlo y trasladarlo en la ambulancia del penal al Hospital La Caleta de Chimbote.

Posteriormente, Luna Gómez ingresó al nosocomio con quemaduras en el rostro y manos siendo hospitalizado en la Unidad de Trauma Shock.

Asimismo, el personal penitenciario comunicó del hecho al Ministerio Público por lo que se apersonó al hospital a las 21:15 horas el representante de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, Felipe Elías Silva y el médico legista, Carlos Ortiz Soto, para las diligencias de acuerdo a Ley.

Luego de la evacuación del interno, se procedió a revisar el ambiente 29, mostrándose que Luna Gómez Diego David se encontraba solo en su celda, ya que horas antes había sido aislado por falta disciplinaria, se presume que se habría autolesionado y que habría prendido fuego al colchón y otros objetos que se encontraban en el ambiente.

Sin embargo, ayer martes 19 de agosto a las 15:30 horas, lamentablemente el interno David Diego Luna Gómez, falleció presuntamente por las quemaduras. A las 20:50 horas el cadáver fue llevado a la Morgue Central del Instituto de Medicina Legal de Nuevo Chimbote, para la respectiva necropsia de ley.

El INPE brindará las facilidades a las autoridades competentes para las investigaciones respectivas. Además, se ha dispuesto que el personal de la Oficina de Asuntos Internos se constituya al recinto penitenciario para las indagaciones pertinentes y establecer responsabilidades si fuera el caso.