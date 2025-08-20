Fondo Perú-Japón iniciará 13 proyectos en zonas vulnerables del país

El pueblo del japón a través del fondo general de contravalor Perú-Japón hace entrega de mas de 53 millones de soles para la ejecución de 13 proyectos en las zonas mas vulnerables del Perù. ( 53 millones 100 mil 965 soles)

El fondo general de contravalor Perú-Japón, suscribió con cada uno de los representantes de las entidades beneficiarias, 11 de los 13 convenios de donacion para la ejecucion de similar número de proyectos

En la ceremonia de suscripcion de convenios estuvieron presentes el excelentisimo embajador de Japón en Perú señor Tsuyoshi Yamamoto; la embajadora Noela Pantoja, directora ejecutiva de la agencia peruana de cooperación internacional-APCI

La secretaria ejecutiva del fondo general contravalor peru Japón Margarita Imano entre otras autoridades

Los alcaldes distritales firmaron 11 proyectos que se llevaran a cabo en 7 regiones del perú: amazonas, ancash, ayacucho, cajamarca, junín, la libertad y piura, 11 de los 13 proyectos a realizarse.

Los proyectos son: en educación. Proyecto San Bernardino, Cajamarca

Infraestructura y capacitación docente.

Proyecto viviendas rurales en 5 localidades del distrito de Omacha, Cusco

Proyecto plan binacional Perú-Ecuador, en la región de Amazonas

Proyectos de riego en

Luis Carranza, Huamanquiquia, Pucacolpa y Sarhua, en la región de Ayacucho

Lacabamba, en la región Ancash

y Marcabal, en la región La Libertad

Equipamiento para el centro de salud camisea,

Provincia de la Convención, Cusco

Y los proyectos de saneamiento

En los distritos de

Pucará en Huancayo, Junín

Huasmín en Celendín, Cajamarca

Y Pacaipampa en Ayabaca, Piura.

Para la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua y desagüe

Obras que beneficiarán a cientos de miles de familias peruanas en zonas rurales .

Las poblaciones beneficiarias de cada proyecto deben estar atentas a los avances de las obras que contribuiran con el cierre de brechas en cada caso.

El Dato

Cabe resaltar que el FGCPJ, viene trabajando desde 1993 canalizando los recursos del pueblo del japón al pueblo peruano