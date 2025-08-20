Ferias de alimentos dan la hora en San Luis

Frutas, verduras, frutos secos, pollos, yogures, entre otros productos se ofrecen a precios accesibles en ferias organizadas por la comuna sanluisina.

Los programas municipales en el distrito de San Luis dan la hora entre sus vecinos. Son de gran ayuda para la alimentación de grandes y chicos y también generan un buen ahorro debido a los precios de oferta de productos como frutas, verduras, pollo, entre otros.

El programa «Oferton Municipal» de la Municipalidad de San Luis ha llevado frutas como melón, sandía, piñas y manzana a precios de entre 1 y 2 soles el kilo. Plazas y parques son los lugares donde productores, mayoristas y reconocidas empresas de alimentos llegan después que el municipio anuncia su llegada a través de sus redes sociales.

Asimismo pollos, conservas, frutos secos o yogures se ofrecen a precios accesibles. “Un pollo cuesta 10 soles y la manzana a 1 sol el kilo, felicitaciones por esta iniciativa”, dijo el vecino Rubén Vélez de Villa.

El alcalde, Ricardo Pérez, dijo estar contento por la acogida de estas campañas que se realizan pensando en el vecino y sobre todo los niños. “Son frutas qué tienen que ir en la lonchera, verduras, pollo, frutos secos que son nutritivos y benefician a niños, adultos mayores o gestantes. Estas ferias de productos a costo social se hacen pensando en todos los vecinos de San Luis”, dijo el burgomaestre.

ALGO MÁS

EN TODO EL DISTRITO. La plazoleta San Juan Macías, el Parque Miguel Grau, el Parque Villa Jardín, la Av. Del Aire y en general en diferentes puntos del distrito se realizan estas ferias.