Ex Director de la Masía, Carles Folguera vuelve a Lima a participar de la Clínica Internacional de Fraternidad Deportiva

GoFut Agency, en alianza con el Nàstic Sports Academy de Tarragona y el Colegio Alpamayo, anuncia la realización de la Clínica Internacional de Fraternidad Deportiva, que tendrá lugar los días 4, 5, 6 y 7 de octubre en Lima. Este evento representa un paso trascendental en la formación deportiva y personal de jóvenes futbolistas peruanos, quienes tendrán la posibilidad de vivir una experiencia única guiada por los más altos estándares del fútbol europeo.

La clínica traerá a Lima la reconocida metodología formativa del Nàstic de Tarragona, club español que destaca no solo por su historia en la competición profesional, sino también por su compromiso con el desarrollo de menores y la educación integral a través del deporte. Durante cuatro días intensivos, los participantes serán parte de entrenamientos especializados y sesiones de scouting dirigidas por un staff de entrenadores españoles. Esta propuesta busca combinar técnica, disciplina y visión estratégica, fomentando al mismo tiempo valores fundamentales como el compromiso, el respeto y el trabajo en equipo.

Uno de los momentos más esperados de la clínica será la presencia de Carles Folguera, pedagogo y ex Director de La Masia del FC Barcelona, reconocido por su papel en la formación de generaciones de jugadores de élite mundial como Lionel Messi, Andrés Iniesta, Carles Puyol y Xavi Hernández. Folguera ofrecerá charlas a los padres de familia y compartirá su visión sobre cómo el deporte puede convertirse en una herramienta de transformación personal y profesional para los jóvenes. Con su participación, el evento refuerza el objetivo de ofrecer una experiencia integral que va más allá del entrenamiento físico y que apunta a la formación de personas íntegras capaces de aportar positivamente a la sociedad.

El convenio con el Colegio Alpamayo constituye un pilar esencial de este proyecto. La institución educativa pone a disposición sus modernas instalaciones y su respaldo académico, lo que garantiza un entorno ideal para que los participantes puedan crecer tanto en el aspecto deportivo como en el personal. Esta sinergia entre Alpamayo y Nàstic, bajo la organización de GoFut Agency, consolida una alianza estratégica que combina lo mejor de la educación y el deporte.

La clínica está abierta a todo el público y no se requiere pertenecer a un club para participar. El único requisito es tener pasión, compromiso y las ganas de aprender. Además, durante los días del programa, las familias interesadas podrán recibir información sobre las becas académicas y deportivas que ofrece el Nàstic Sports Academy en España, una oportunidad concreta para quienes buscan continuar una carrera internacional combinando educación y deporte.

Con esta iniciativa, GoFut Agency reafirma su compromiso con la formación de jóvenes que no solo aspiren a convertirse en futbolistas destacados, sino también en ciudadanos responsables y líderes con valores. La Clínica Internacional de Fraternidad Deportiva (GoFut Agency – Nàstic Sports Academy / Colegio Alpamayo) marca un antes y un después en el desarrollo deportivo en el Perú y abre un camino de oportunidades reales para las nuevas generaciones. Para obtener más información e inscribirse a la Clínica, comunicarse al número de WhatsApp (+51 916 612 828)