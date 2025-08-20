Con civismo y emoción, el Callao celebró sus 189 años de autonomía política

La ceremonia, que organizó el Gobierno Regional y se realizó en la Fortaleza Real Felipe, tuvo momentos sentidos, como el izamiento del pabellón nacional, Misa y Te Deum, y Sesión Solemne.

Desde el 20 de agosto de 1836, el Callao celebra su aniversario de autonomía política. En este 2025, al cumplirse 189 años de esa fecha tan importante para el primer puerto, el Gobierno Regional del Callao, que lidera el Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, realizó, en la Fortaleza Real Felipe, la ceremonia oficial que tuvo un emotivo izamiento del pabellón nacional, una sentida Misa y Te Deum, y la Sesión Solemne, que estuvo cargada de historia y balance de lo hecho durante estos dos años y ocho meses de gestión del gobernador regional.

La actividad además contó con la actuación de la Orquesta Sinfónica Regional del Callao, que interpretó el himno del Callao, y varias otras composiciones clásicas y criollas. En algunas estuvo acompañada por un coro, como en el Te Deum, y también por uno de los tenores de la orquesta. En tanto, la Banda de Música de la Legión Peruana de la Guardia tocó el himno nacional. Hacia el final de la parte artística, dos parejas bailaron marinera para deleite de los presentes.

El evento fue presidido por el gobernador regional, Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, quien estuvo acompañado por los congresistas Auristela Obando y Héctor Ventura; por el viceministro de Seguridad Pública del Mininter, Gral. PNP, Luis Reátegui; por los alcaldes de Bellavista, Alex Callán, y de La Punta, Ramón Garay, además de los consejeros regionales, otras autoridades regionales, y representantes de instituciones nacionales asentadas en la región y de la sociedad civil, y público en general.

En ese marco, la máxima autoridad política del primer puerto, remarcó la importancia estratégica del Callao como el mejor puerto del Pacífico, y todo lo ya se ha hecho en su gestión en materia de seguridad ciudadana, pistas y veredas, las luces del Grau, remodelación de colegios, nuevos equipamientos, y reformas en hospitales y centros médicos de la región. “Hemos democratizado nuestra gestión, al disponer de más de 70 millones de soles para las municipalidades, que realizaron pistas, parques, mejoras en seguridad”, destacó.

Solicitó al Gobierno Nacional que invierta en el Callao: “Tenemos el nuevo aeropuerto, y muy cerca el puerto de Chancay. Por eso necesitamos una carretera costera para carga pesada, un ferry que conecte el norte de la región con la plaza Grau. El Callao está creciendo y debe seguir haciéndolo, y para eso los chalacos y chalacas deben continuar con ese empuje, fuerza, esa chispa vital que tienen para salir adelante, y a eso sumarle la creatividad, el cuidado de las instituciones”.

