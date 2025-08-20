Cienciano eliminado de la Copa Sudamericana al caer con Bolívar 2-0 en el Cusco

No pudo revertir la serie. Cienciano quedó eliminado de la Copa Sudamericana al caer con Bolívar de La Paz-Bolivia que hoy le volvió a ganar por 2-0 (global 4-0), cotejo que se resolvió en la primera etapa con la llegada de ambos tantos de la visita. Se jugó en el Estadio “Garcilaso de la Vega” del Cusco.

A los 15’ una falta de Amondarain a Damián Batallini en el área es sancionada con penal por el árbitro ecuatoriano Aragón, y el uruguayo Martín Cauteruccio con remate alto a la derecha de Bolado anotó el 1-0. Cienciano nunca pido recuperarse de ellos, y en el cierre de esta etapa (45’) el argentino Damián Batallini con remate al ángulo izquierdo de Bolado para el 2-0.

En el complemento, Cienciano intentó buscar al menos el de honor, pero tuvo una muralla en el arquero Carlos Lampe que salvó hasta tres goles cantados. Final del partido y Bolívar sigue en carrera.

ALINEACIONES

CIENCIANO: Bolado; Ortiz, Valoyes, Amondarain; Gamero (González), Torrejón, Arias, Neira (Da Silva), Hohberg (Noronha); Souza (Benites) y Garcés. DT: C. Desio.

BOLÍVAR: Lampe, Rocha, Torren (Gariglio) Jesús Sagredo, José Sagredo; Justiniano, Melgar (Paz), Matheus; Batallini (Velásquez), Catano (Romero) y Cauteruccio (Saavedra). DT: F. Robatto.

ÁRBITRO: Augusto Aragón (Ecuador)

ESCENARIO: Estadio “Garcilaso de la Vega” del Cusco