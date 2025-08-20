Carlos Álvarez se despide de “El candidato soy yo”

-Este show podría marcar el fin de su carrera artística del humorista nacional.

Carlos Álvarez, uno de los humoristas más reconocidos del país, se despide de show, titulado “El candidato soy yo”, un espectáculo humorístico donde imitará a expresidentes y figuras actuales de la política peruana. Sin embargo, más allá de la risa, el show tiene un significado especial, pues según sus propias palabras, podría ser su última presentación sobre las tablas.

La cita para este gran show es este 30 de agosto en Bianca de Barranco a las 7: 30 p.m. El humorista ha prometido que no sola va a personificar a los políticos tradicionales de siempre sino va incluir a divertidas figuras de diversos ámbitos no solo nacionales sino extranjeros.

“Este es el camerino donde he vivido mil emociones, de verdad, siento mucha nostalgia y quién sabe, pueda ser esta mi última función”, expresó Carlos Álvarez hace unos días para un espacio televisivo.

Hay que recordar que el comediante milita en el partido País para Todos, organización que ha confirmado que se encuentran en pleno proceso para oficializar su candidatura presidencial. Según indicaron sus integrantes, Álvarez ya trabaja activamente con el equipo y sería el rostro principal de la agrupación rumbo a las próximas elecciones, marcando así un giro inesperado en su carrera.