Alianza Lima clasificó a Cuartos de Final en la Sudamericana al vencer a la U. Católica 2-1 en Quito

CARLOS HIDALGO

Sigue a paso firme en la Copa Sudamericana. Alianza Lima volvió a ganarle a la Universidad Católica, esta vez por 2-1 en el Estadio “Olímpico Atahualpa”, gracias a los goles de Eryk Castillo y Kevin Quevedo, y ahora espera rival en Cuartos de Final, que falta saber si será la Universidad de Chile o Independiente de Argentina, cotejo que se suspendió en el inicio del complemento por graves incidentes en las tribunas con hinchas de ambos equipos. Iban 1-1 y estaba clasificando el cuadro mapochino.

A los 18’ se puso en ventaja la U. Católica por acción de Londoño que batió a Viscarra con remate de zurda y mandó el balón a la red, tras gran pase de Díaz. Alianza Lima logró la igualdad a los 39’ por acción de Eryk Castillo, al aprovechar un balón servido por Peña y con toque sutil mandó la pelota al fondo del arco ecuatoriano.

En el complemento, cuando los íntimos controlaban el encuentro, a los 82’ llegó el golazo por acción de Wilfredo Quevedo, para dale la victoria y el festejo de la hinchas blanquiazules que viajaron a Quito y los que se quedaron en el país.

ALINEACIONES

U. CATÓLICA: Lara (Valencia); Anangonó, Canga, Medina, Romero (Mejía); Clavijo, Moreno (Cacciaube), Londoño, Díaz, Alonso (Fajardo) y Palacios. DT: Martínez.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Enrique, Zambrano (Chávez), Garcés, Trauco; Gaibor, Burlamaqui (Archimbaud), Peña (Cantero); Quevedo (Gentile), Barcos (Succar) y Castillo. DT: N. Gorosito.

ÁRBITRO: Flavio Rodrígues (Brasil)

ESCENARIO: Estadio “Olímpico Atahualpa” de Quito