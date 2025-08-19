Taiwán invertirá en transición verde y desarrollo de IA médica

El presidente Lai Ching-te afirmó ayer día 17 que el gobierno invertirá NTD 900 000 millones de dólares taiwaneses antes de 2030 para impulsar la transición hacia la meta de emisiones netas cero. El anuncio lo hizo durante el foro “Cátedra de sostenibilidad de los directores” organizado por la Alianza de Clima y Salud de Taiwán.

El presidente Lai advirtió que el cambio climático impacta la salud al aumentar enfermedades y amenazar la seguridad alimentaria, y reiteró que Taiwán busca la neutralidad de carbono en 2050, con reducciones del 28 % en 2030 y del 38 % en 2035. Señaló que el sector médico debe sumarse a este esfuerzo, recordando que el Ministerio de Salud ya apoyó a 40 hospitales en proyectos de ahorro energético, e instó a todo el sistema sanitario a continuar en esa dirección.

Además, adelantó que el gobierno promueve la creación de una “inteligencia artificial soberana” con énfasis en tres sectores: salud, derecho y finanzas. En el área médica, se busca mejorar la competitividad internacional de la biomedicina taiwanesa mediante la integración de ciencia, medicina y tecnología.

En materia sanitaria, el presidente anunció la ampliación de presupuestos para la prevención y tratamiento del cáncer, así como un plan quinquenal de NTD 50 000 millones para fortalecer la salud pública bajo el programa “Taiwán Saludable”.

Fuente: Radio Taiwan International

https://www.rti.org.tw/es/news?uid=3&pid=159391