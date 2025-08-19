Taiwán fomenta el plan “Gran Silicon Valley de Taoyuan-Hsinchu-Miaoli” como motor de su próxima transformación industrial

El Gobierno taiwanés ha aprobado el proyecto “Gran Silicon Valley de Taoyuan-Hsinchu-Miaoli”, con el objetivo de convertir esta región en el nuevo motor de la transformación industrial del país. El plan se centrará en los sectores de semiconductores, inteligencia artificial y biotecnología, pero también busca generar sinergias con el turismo y las industrias tradicionales, ampliando así el desarrollo económico local.

El primer ministro Cho Jung-tai recalcó que esta zona, hasta ahora considerada de perfil difuso en la planificación nacional, pasará a tener un papel central en la innovación taiwanesa. El Ejecutivo invertirá de manera integral en infraestructuras, energía, educación y sanidad, con el fin de garantizar que el crecimiento tecnológico vaya acompañado de condiciones de vida adecuadas para los trabajadores y sus familias. El Parque Científico de Hsinchu actuará como núcleo desde el cual se expandirá el ecosistema industrial.

Paralelamente, el Gobierno central financiará la construcción de la nueva variante de Zaoqiao en la autopista nacional nº 1, con un presupuesto cercano a los 26 000 millones de dólares taiwaneses. La obra, prevista para 2029, reducirá los tiempos de desplazamiento en la zona y aliviará cuellos de botella en la movilidad. Según Cho, estas mejoras no solo acortarán distancias físicas, sino que también estrecharán los lazos regionales y favorecerán una integración más equilibrada de Taiwán.

Fuente: Radio Taiwan International

https://www.rti.org.tw/es/news?uid=3&pid=159422