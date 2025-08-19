SMP: extranjero fue condenado a 5 añosde cárcel por intentar asaltar a trabajadora de tienda de cortinas

En menos de 72 horas, el extranjero Jaime Abraham Siso Avariano fue condenado a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva, por asaltar a una trabajadora de una tienda de cortinas, en el distrito de San Martín de Porres.

Mediante acuerdo de terminación anticipada, el Segundo Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla logró que se dicte sentencia contra el extranjero Jaime Abraham Siso Avariano, por ser autor del delito de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de una mujer.

En la audiencia, la Fiscalía sustentó que el 2 de agosto, el sentenciado ingresó al establecimiento y mediante el uso de un arma blanca (cuchillo), amenazó a la víctima para que le entregue su dinero. Ante el temor de ser agredida, la agraviada le indicó la ubicación de su morral, provocando que el condenado se dirija a recogerlo.

Sin embargo, la trabajadora aprovechó las circunstancias para salir del local y pedir ayuda a los transeúntes, y luego a unos agentes policiales, quienes detuvieron a Jaime S. en posesión del cuchillo, motivo por el que fue trasladado a la dependencia policial.

El Ministerio Público sustentó como principales elementos de convicción el acta de intervención policial, la declaración de los efectivos intervinientes y la víctima, los registros de las cámaras de seguridad, entre otros.

El Ministerio Público informó, que la Fiscalía obtuvo la sentencia en menos de tres días, gracias a que reunieron los suficientes elementos de convicción para probar el delito y que el procesado aceptó su culpabilidad en el hecho; así como el trabajo desplegado por la fiscal provincial Carolina Rivas; el fiscal adjunto provincial Martín Vara; la fiscal adjunta provincial de apoyo Estrella Malca; y Jorge Espinoza y Carolina Berrocal, personal administrativo del Despacho.