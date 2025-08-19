Sao Paulo eliminó a Atlético Nacional por penales 4-3 y avanzó a Cuartos de Final de Libertadores

Mediante la definición de lanzamientos de penales, Sao Paulo de Brasil se clasificó a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, al eliminar al Atlético Nacional de Colombia por 4-3 (1-1 en los 90’ de juego), y ahora espera rival que saldrá este jueves en la vuelta del partido entre LDU de Ecuador y Botafogo de Brasil en Quito, que viene ganando estos últimos 1-0.

Apenas a los 3’ de juego Sao Paulo se puso arriba con el gol con golpe de cabeza por André Silva, con el cual estaba accediendo a su clasificación directa. Sin embargo en el complemento una falta a Alfredo Morelos en el área local sobre los 70’ es cobrada por el árbitro argentino Maximiliano Ramírez con penal y el propio infraccionado anotó con remate a la derecha del arquero Rafael. Tras esa jugada se fue expulsado Edwin Cardona por doble amarilla en la visita. El 1-1no se movió hasta el final.

En la tanda penales, por Sao Paulo anotaron Lucas Moura, Luciano, Diaz y Soares, errando Marcos Antonio, mientras por Atlético Nacional marcaron Campuzano, Morelos y Tesillo, errando Uribe e Hinestroza.