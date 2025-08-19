Real Madrid le ganó a Osasuna en el inicio de la Liga de España con gol de penal de Mbappé

Pese a tener un dominio amplio de las acciones, Real Madrid se estrenó en la Liga de España 2025-2026 con un triunfo en casa sobre el Osasuna de Pamplona 1-0, gracias al gol anotado vía penal por el francés Kylian Mbappé en el complemento. Debutó con la camiseta merengue el argentino Franco Mastantuono.

El cuadro albo ahora dirigido por Xabi Alonso, tomó la iniciativa desde el inicio, pero a pesar de 10 remates a la valla del arquero Herrera no pudieron embocarla, ante un Osasuna que se replegó bien su zona defensiva, logrando mantener el cero hasta el término de la primera etapa.

Para el complemento, Real Madrid presiono más y a los 53’ el jugador visitante Juan Cruz hizo una entrada fuerte a Mbappé en el área, sancionando el árbitro Adrián Cordero penal, y el propio francés con remate al lado opuesto anotó el único gol del partido. Luego entró Mastantuono por Díaz y sobre el final se fue expulsado Abel Bretones.