Racing Club clasificó en el final al vencer 3-1 a Peñarol y jugará Cuartos de Libertadores ante Vélez Sarsfield

En una final dramático, Racing Club de Argentina alcanzó su clasificación a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores de América, al vencer a Peñarol de Uruguay 3-1 (3-2 global), gracias al gol de Franco Pardo a los 93’, y con ello se medirá ante Vélez Sarsfield (también argentino) que eliminó a Fortaleza de Brasil. El árbitro fue el colombiano Wilmar Roldán y se jugó en el Cilindro de Avellaneda.

El primer tiempo termino empatado a un gol por lado. Abrió la cuenta Adrián Martínez a los 7’ para Racing, e igualó Nahuel Herrera a los 15’ con golpe de cabeza por el cuadro “Mirasol”. En el complemento, otra vez Adrián Martínez de penal puso el 2-1 para los locales, y cuando parecía que se iban a la tanda de penales, apareció el cabezazo salvador de Franco Pardo a los 93’ y darle el pasaporte a Cuartos para Racing.