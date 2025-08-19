Piura: condenan a 12 años de cárcel a dos mujeres que intentaron ingresar droga al penal ex Río Seco

Dos mujeres que ingresaron droga al penal de Piura (ex Río Seco), para sus familiares que se encuentran presos, fueron condenados a penas efectivas por el Poder Judicial. Los internos también recibieron una sentencia elevada.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (FETID) de Piura logró que se condene a cuatro personas involucradas en el favorecimiento al tráfico ilícito de drogas dentro del establecimiento penitenciario de Piura (ex Río Seco).

Se trata de las féminas Yosslyn Ysabel Távara Valdiviezo y Giannella Lizbeth Neira Bedón, quienes fueron condenadas a 12 años de prisión, mientras que los internos Julio Eriberto Viera Valdiviezo y Raúl Eduardo Mendoza Maza recibieron una condena de 16 años, cinco meses y cuatro días de pena efectiva, por el delito contra la salud pública en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas, mediante actos de tráfico agravado al interior de un penal.

Asimismo, el Poder Judicial impuso que Távara y Viera deberán pagar al Estado una reparación civil de S/ 2500, mientras que Neira y Mendoza pagarán S/ 3000 soles por el mismo concepto.

La sentencia indica, que durante una visita, Yosslyn Távara intentó ingresar al penal un total de 100 gramos de pasta básica de cocaína, 53 gramos de marihuana y 30 gramos de clorhidrato de cocaína, que iban a ser entregados a su hermano Julio Viera.

En tanto, Giannella Neira quiso ingresar 30 cápsulas con marihuana, por total de 158 gramos, que tenían como destino la celda de su pareja, Raúl Mendoza.

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Jhon Miller Cherrepano Consuelo acreditó la responsabilidad penal de los acusados mediante actas de intervención policial, informes del establecimiento penitenciario, incautación de sustancias ilícitas, así como declaraciones de policías y agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).