Ministerio Público de Lima Norte investiga al delincuente «Piraña» por ser el operador de la red criminal de «El Monstruo»

El Ministerio Público de Lima Norte inició investigación preliminar contra el presunto operador de la organización criminal que la lideraría el alias «El Monstruo», Paolo Ramírez Bernal (a) «Piraña», por encontrársele en su poder seis fúsiles de guerra, con abundante municiones y droga, tras ser detenido en flagrancia por la Policía, en el distrito de Carabayllo.

El Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo investiga a Paolo Ramírez Bernal (21), por los presuntos delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado.

El Despacho dispuso que la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte de la PNP reciba la declaración de los efectivos intervinientes; practique la visualización de los teléfonos del intervenido, el examen preliminar químico de drogas y la pericia de operatividad de las armas de fuego y municiones incautadas; recabe los registros de las cámaras de seguridad; entre otras diligencias para resolver la situación jurídica del detenido.

Estuvo preso por robo

La Policía sindica al detenido «Piraña» de ser presunto brazo armado del líder de la organización criminal «Los injertos del cono norte», Erick Moreno Hernández (a) «El Monstruo». Además, se le acusa de tener varios centros de operaciones en el distrito de Carabayllo y en uno de los inmuebles se halló con 8 armas de fuego, con cacerinas, con silenciadores.

Paolo Ramírez Bernal (a) «Piraña», sería el operador de la red criminal y además se encargaba de guardar los armamentos, fijaba objetivos tanto para extorsiones como sicariatos y escondía a los sicrios luego que atacaban a las víctimas.

También, registra antecedentes, estuvo preso por robo, es hijo de la conocida alias «La Diabla» quien está detenida por reglaje.