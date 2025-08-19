Midis anuncia pago a más de 142 mil personas con discapacidad severa de programa Contigo

• Por primera vez, más de 1200 afiliados cobrarán, desde el 22 de agosto, esta subvención de S/300.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anuncia que el Programa Nacional Contigo inicia, este viernes 22 de agosto, el cuarto pago de 2025 de la pensión no contributiva bimestral para 142 771 personas con discapacidad severa, en condición de pobreza y pobreza extrema, en todo el país.

En este cuarto padrón ingresarán más de 1200 nuevos afiliados, quienes al igual que todos los usuarios, podrán acudir a cualquier cajero automático, agente Multired o agencia del Banco de la Nación a nivel nacional, para cobrar la pensión no contributiva de S/300. Además, podrán hacer cobros pendientes de padrones anteriores.

Los departamentos que tienen más usuarios en el país son, Lima (con 19 270), Cajamarca (15 970), Piura (12 700), Huánuco (9131), Cusco (7848), La Libertad (7103), Amazonas (6444), San Martín (6209), Ayacucho (5838), Áncash (5561), Puno (5484) y Lambayeque (5194).

El cobro para los usuarios o autorizados del cobro que viven en las zonas más alejadas del país, donde no hay agentes ni agencias del Banco de la Nación, se realizará a través de carritos pagadores en las próximas semanas. Las fechas se anunciarán mediante la página web y redes del programa.

Además, se debe destacar que, el programa Contigo complementa la entrega de la pensión no contributiva bimestral a los usuarios con el acompañamiento diferenciado y la promoción de su autonomía económica, que se les brinda para mejorar su calidad de vida.

Pasos para saber si eres usuario

Para saber si formas parte del cuarto padrón de 2025 del programa Contigo, debes ingresar a la plataforma del Sistema Integrado Contigo (SICONTIGO) en el siguiente enlace sicontigo.contigo.gob.pe. Luego de ello, dirígete a la opción consulta rápida y coloca el número del DNI para iniciar la búsqueda. Inmediatamente obtendrás una respuesta.

Asimismo, puedes hacer la consulta a través de las redes sociales: Programa Nacional Contigo en Facebook y LinkedIn, Midis Contigo en X, Instagram y Tik Tok. Además, puedes comunicarte a la central telefónica (01) 644 9006, opción 1, de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

También, puedes acercarte a las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de tu distrito, donde podrás consultar si eres usuario o tienes el trámite de afiliación en proceso. Si estás en el departamento de Lima, visita el módulo de atención del programa Contigo, ubicado en la av. Paseo de la República N°3101, San Isidro.