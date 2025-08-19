Los beneficios de la leche materna: la primera vacuna del recién nacido

La leche materna brinda todos los nutrientes que el recién nacido necesita para un crecimiento y desarrollo adecuado. Por ello, se recomienda lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y después introducir alimentos complementarios mientras se continúa con la lactancia hasta los 2 años o más. El riesgo de muerte por diarrea y otras infecciones puede aumentar en los lactantes que solo reciben lactancia parcialmente materna o exclusivamente artificial.

“La lactancia materna ofrece beneficios emocionales y psicológicos tanto a la madre como al bebé, y ayuda a las familias a evitar gastos adicionales en fórmulas infantiles, al propiciar la mejor salud del bebé, y reduce los gastos en consultas médicas y medicamentos”, precisó la nutricionista Judith Soto, del Colegio de Nutricionistas de Lima.

De acuerdo a la especialista, la leche materna contiene más de 250 componentes y tiene 3 fases: los 3 a 5 primeros días se llama calostro, luego leche de transición y finalmente la leche madura. La cual debe ser considerada como “la primera vacuna” que recibe el niño, ya que lo protege contra numerosas infecciones a las que está expuesto durante el primer año de vida.

“Por ejemplo el calostro se produce en pequeñas cantidades, conteniendo inmunoglobulinas que protege a tu bebé contra las enfermedades, no pasando directamente al torrente sanguíneo, sino hace un revestimiento en el tracto gastrointestinal previniendo la adherencia de bacterias, virus, parásitos y otros patógenos. Por ello, la leche materna provee beneficios nutricionales e inmunológicos a los lactantes, no sólo durante la lactancia, sino a lo largo de toda la vida”, agregó.