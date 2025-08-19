Fluminense de Brasil avanzó a Cuartos de la Sudamericana al vencer a América de Cali 2-0

Confirmó su superioridad. Fluminense de Brasil volvió a ganarle al América de Cali, esta vez por 2-0 (global 4-1) y ahora en Cuartos de Final de la Copa Sudamericana, se medirá con el ganador de Central Córdoba y Lanús, ambos de Argentina. Se jugó en el Estadio Maracaná y con el arbitraje del venezolano Herrera.

El ex jugador de Alianza Lima Kevin Serna, abrió la cuenta a los 23’ tras irse por la izquierda y ante la marca de un rival sacó un remate de derecha al primer poste del arquero Soto, para poner arriba al “Flu” 1-0. El segundo gol llegó a los 56’ por acción de Martinelli y establecer el 2-0 final. El peruano Luis Ramos ingresó a los 61’ por Murillo.

En otros partido de la Copa Sudamericana, Once Caldas de Colombia le ganó de visita a Huracán de Argentina 3-1 (global 4-1) y se clasificó, mientras de forma dramática Independiente del Valle accedió a los Cuartos de Final al eliminar a Mushuc Runa (ambos de Ecuador) 4-2 en tanda de penales, tras perder e los 90’ 2-1 (global 2-2).