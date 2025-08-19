Federación Peruana de Fútbol confirmó exclusión de Binacional de Juliaca de la Liga 1

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció esta noche de manera oficial la exclusión del Club Deportivo Binacional de Juliaca de la Liga1 Te Apuesto 2025, luego de que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno declarara improcedente la demanda de amparo interpuesta por el club y revocara la medida cautelar que había permitido su incorporación provisional al torneo.

«La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno ha declarado improcedente la demanda de amparo interpuesta por el Club Escuela Municipal Deportivo Binacional FC y ha revocado la medida cautelar que había permitido su incorporación provisional a la Liga1 Te Apuesto 2025», inicia diciendo la misiva.

Además, sostienen que «conforme al artículo 364 del Código Procesal Civil, la aplicación de dicha decisión es de cumplimiento inmediato, incluso si resulta impugnable ante un eventual recurso constitucional, pues no suspende su eficacia».

De esta manera: «En virtud de ello, la Junta Directiva de la FPF decidió hoy que el club Binacional queda definitivamente excluido de la Liga1 Te Apuesto 2025 y del Torneo Juvenil Sub-18 2025, cuya participación se encontraba sujeta a su permanencia en la citada Liga1».

También añaden que «la FPF precisa que el aparato judicial ordinario no puede ser utilizado bajo alegatos de supuesta afectación constitucional para alterar decisiones deportivas, que deben resolverse exclusivamente en el ámbito de la justicia deportiva, conforme al artículo 64 del Estatuto de la FPF, en concordancia con los Estatutos de la FIFA y la CONMEBOL».

Finalmente: «La Federación Peruana de Fútbol adoptará las acciones estatutarias y disciplinarias correspondientes a fin de salvaguardar sus derechos, preservar la autonomía del deporte y asegurar el respeto absoluto a las normas que sustenta el orden deportivo. En ese sentido, se comunicará oportunamente al CLub sobre su destino en el sistema federativo».

Tras la confirmación de la FPF de excluir a Binacional del torneo local, los rivales que sumaron puntos en sus enfrentamientos los perderán. Cusco FC y Sporting Cristal tendrán tres unidades menos, mientras que a UTC y Juan Pablo II se les descontará una.

Con esas modificaciones, la tabla del Torneo Clausura tendrá ahora en primer lugar a Universitario con 14 puntos seguido de Sporting Cristal con 13 y Cusco F.C. con 12, misma línea que Deportivo Garcilaso que tiene menor diferencia de goles y quinto Alianza Lima con 11 unidades entre las principales ubicaciones.