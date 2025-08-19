Erick Noriega arribó a Brasil para jugar por el Gremio de Porto Alegre

Erick Noriega arribó a Brasil para jugar por el Gremio de Porto...

Cargado de muchas ilusiones y motivado por el gran paso en su carrera futbolística, el mediocampista peruano Erick Noriega llegó a Porto Alegre-Brasil, para sumarse a Gremio, donde será presentado oficialmente como nuevo jugador del equipo tricolor.

Apenas arribó al aeropuerto Salgado Filho, Noriega compartió sus primeras sensaciones con la prensa deportiva: “Estoy muy contento con esta oportunidad. Feliz de tenerla en un gran club y me siento entusiasmado por iniciar esta etapa en el fútbol brasileño”.

El seleccionado nacional también remarcó su compromiso y determinación por ganarse un lugar en el once tricolor: “Quiero llegar desde el primer día y demostrar mi talento, el que he perfeccionado en Alianza, Comerciantes, San Martín y la Selección Sub-23. Quiero llegar y ocupar un puesto. Quiero seguir jugando. No quiero llegar a Gremio solo por llegar”.

Alianza Lima y Gremio llegaron a un acuerdo por el pase de Noriega. Según trascendió, la operación se cerró en una cifra cercana a los 2 millones de dólares, mientras que el club íntimo mantendrá el 20% de los derechos económicos del jugador para una futura venta.

Actualmente Gremio ocupa el puesto 13 del Brasileirao con 23 puntos, sin competencias internacionales tras ser eliminado de la Copa Sudamericana justamente por Alianza Lima y de la Copa de Brasil.

El próximo partido de Gremio será el sábado 23 de agosto, a las 7:00 (hora peruana), cuando reciba en el Arena do Gremio al Ceará por la fecha 21 del campeonato brasilero.