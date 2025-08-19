Empresario acusado por presunta violación buscaría salir absuelto con el abogado de Alianza Para el Progreso

El ex fiscal supremo adjunto, Martín Salas Zegarra actual vocero oficial de la agrupación Alianza para el Progreso asumió la defensa técnica de un procesado por el delito de violación sexual en la ciudad de Trujillo en un caso de connotaciones emblemáticas en esta ciudad debido a las implicancias que se generan en este caso seguido contra un empresario conocido por su vinculación al sector dedicado a actividades tradicionales como la crianza de caballos de paso y el entrenamiento de gallos de pelea.

Walter Peña Aldea es el empresario que desde que se cometió el delito hace 5 años nunca compareció a las investigaciones fiscales e incluso un fiscal que fue separado del caso por aparente parcialidad con el denunciado (solicitó el archivo del proceso por “falta de pruebas”), hoy en día podría retomar el caso debido a la inexistencia de fiscales que asuman el caso en la sede fiscal de Virú.

Peña, a través de sus abogados, siempre negó su participación en los hechos y no obstante que la misma agraviada lo ha sindicado en todas las instancias, él insiste en su negativa, logró que el fiscal Recalde pida el archivo del caso y tras la acusación en su contra que lo sindica como autor del delito y requiere 20 años de prisión, optó por la contratación del abogado Martín Salas.

La primera situación que se generó fue la salida de la fiscal que suscribió la acusación, Teresa Wong Gutierrez y la reaparición del fiscal Recalde, cuya separación del caso anteriormente sería motivo para pedir que se abstenga de intervenir.