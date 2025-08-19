Con una fiesta de música y color, miles de chalacos celebraron la inauguración de la nueva iluminación del estadio Miguel Grau

Hubo festival de luces, las actuaciones de Septeto Acarey y Daniela Darcourt, sorteos, sorpresas, y por la Liga I del fútbol peruano, el Sport Boys enfrentó al Deportivo Garcilaso del Cusco.

Con una inversión de más de 18 millones de soles, y cumpliendo un compromiso del gobernador regional, Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, y con un sueño de hinchas y directiva del Sport Boys, se inauguró la nueva y moderna iluminación del estadio Miguel Grau.

La misma representa un hito en la modernización de la infraestructura deportiva regional, promoviendo espacios seguros, accesibles y de alto nivel para el deporte, el entretenimiento y la cultura, ya que posiciona al estadio como una de las sedes más modernas a nivel iluminación en el Perú, porque tiene la tecnología que solo poseen Matute en Lima y la UNSA en Arequipa.

El proyecto también reafirma el compromiso del Gore con el desarrollo integral del deporte y la creación de oportunidades para todos los chalacos.

Además, si bien uno de los objetivos es mejorar el sistema de iluminación del estadio para cumplir con los estándares internacionales exigidos por entidades como la FIFA, CONMEBOL y la Liga 1, permitiendo la realización de partidos nocturnos de alto nivel y transmisiones televisivas, lo fundamental es que la implementación del nuevo sistema de luces abrirá las puertas del estadio para la realización de eventos masivos dirigidos a toda la familia chalaca, como conciertos y actividades culturales.

Emoción y alegría

El evento tuvo una fase previa, donde hubo una activación con sorteos, premios, y mucho más, en la explanada del estadio, donde actuó el Septeto Acarey para deleite de los presentes, y mientras miles de chalacos iban ingresando al escenario deportivo.

Tras esto, dentro del Grau, se realizó el show de Daniela Darcourt, y hacia el fin de su concierto se dio lo más esperado: el gobernador visiblemente emocionado efectuó, junto con la artista y el administrador del Boys, Ing. Adrián Alcocer, el acto oficial de encendido de las luces, luego de lo cual explotaron los fuegos de artificio, lo que generó la ovación de los miles de presentes.

“Estoy feliz, emocionado, porque los chalacos ya tienen un estadio con una iluminación de nivel internacional, que solo tienen Matute en Lima y la UNSA en Arequipa. El Boys lo va a usar y podrá jugar de noche, tanto por la liga peruana como por torneos internacionales, y el Gobierno Regional podrá organizar espectáculos artísticos de nivel, como será el próximo sábado 23 con el “Chimpunazo”, que tendrá a Gilberto Santa Rosa como principal atracción. Esto ya es una realidad, y seguiremos haciendo realidad los sueños de los chalacos y cumpliendo con nuestros compromisos”, manifestó el Dr. Castillo Rojo.



Callao, 15 de agosto de 2025.

Oficina de Imagen Institucional y Protocolo