Comas: Fiscalía inició investigación contra sicarios que intentaron asesinar a ingeniera civil

El Ministerio Público de Lima Norte, inició investigación preliminar contra los que resulten responsables por atacar a balazos a la ingeniera civil Wendy Valderrama 27 años, cuando supervisaba una obra de la Municipalidad Distrital de Comas, ubicada en la avenida Los Pinos.

El Primer Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte investiga por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de una ingeniera civil Wendy Valderrama.

El fiscal provincial Ronald Caballero Benites dispuso que personal de la Departamento de Investigación Criminal PNP de Comas realice las diligencias preliminares.

Entre ellas: recibir la declaración de la agraviada y los efectivos policiales que intervinieron en la escena de los hechos; recabar el informe médico, la historia clínica de la víctima y los registros de las cámaras de seguridad; solicitar que se realicen las pericias de criminalística en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Además, que se practique la inspección técnico policial; entre otras diligencias para la identificación de los responsables.