Cienciano buscará la proeza ante Bolívar en Cusco para seguir en carrera de la Copa Sudamericana

Con la confianza y el apoyo de su hinchada, Cienciano saldrá mañana por la tarde a buscar darle la vuelta al 0-2 en contra ante Bolívar de Bolivia, para intentar buscar la clasificación a los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana, en partido de vuelta a jugarse desde las 5:00 p.m. en el Estadio “Garcilaso de la Vega” y el arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón.

Decididos a no cometer los errores que tuvieron en la ida en La Paz y que les costó el partido, el “Papá” quiere hacerse fuerte en casa , y estos días el técnico argentino Carlos Desio trabajó duro en la parte táctica, buscando la efectividad en ataque que necesita para lograr los goles que requiere para lograr la clasificación. Carlos Garcés y aparentemente Osnar Noronha será su acompañante en ofensiva.

Bolívar por su parte, llega confiado en la tranquilidad de llevar un 2-0 a su favor, y no siendo la altura un factor en contra, no se encerrarán en su campo y buscarán atacar para sorprender con gol y hacerle más difícil la tarea a Cienciano. Martín Cauteruccio vuelve al Perú a jugar y defendiendo la celeste del campeón boliviano.

ALINEACIONES

CIENCIANO: Barrios; Galeano, Amondaraín, Valoyes; Torrejón, Ortiz, Neira, Hohberg; Garcés y Noronha. DT: C. Desio.

BOLÍVAR: Lampe; Rocha, Torren, Echeverría, J. Sagredo; Justiniano, Robson Matheus, Melgar; Batallini, Catano y Cauteruccio. DT: F. Robatto.

ÁRBITRO: Augusto Aragón

HORA: 5:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio “Garcilaso de la Vega”