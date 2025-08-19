Alianza Lima busca el pase a Cuartos de Final de la Sudamericana ante la U. Católica en Quito

Con la consigna clara de lograr el pase a los Cuartos de Final, Alianza Lima visitará mañana por la noche (7:30 p.m.) a la Universidad Católica de Ecuador teniendo la ventaja del 2-0 a su favor logrado en Matite. El cotejo se efectuará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y el arbitraje del brasileño Flavio Souza.

Con las bajas ya conocidas de Paolo Guerrero (lesionado) y de Erick Noriega (partió a Gremio), Néstor Gorosito el guía íntimo recupera a Carlos Zambrano tras cumplir su fecha de castigo, a Burlamaqui en la volante y Hernán Barcos comandando la ofensiva. Jugando en la altura de la capital ecuatoriana, sin duda que esperará bien compacto lo que haga el rival, y aprovechar el contragolpe para buscar el gol.

El rival Universidad Católica, sabe de la necesidad de lograr revertir los dos goles en contra y seguramente se lanzará decidido al ataque desde el inicio, con Palacios y Alonso como cartas de gol, pero tampoco pueden descuidar su línea defensiva ya que recibir un gol sería casi definitivo en su eliminación.

ALINEACIONES

U. CATÓLICA: Lara; Anangonó, Canga, Sevillano, Mejía; Moreno, Rodríguez, Clavijo; Londoño, Palacios y Alonso. DT: D. Martínez.

ALIANZA LIMA: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco; Burlamaqui, Gaibor, Peña, Ceppelini; Castillo y Barcos. DT: N. Gorosito.

ÁRBITRO: Flavio Souza (Brasil)

HORA: 7:30 p.m.

ESCENARIO: Estadio Olímpico Atahualpa de Quito