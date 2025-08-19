Al-Nassr de Cristiano Ronaldo finalista de la Supercopa de Arabia Saudita al vencer a Al Ittihad 2-1

En la primera semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo venció a Al Ittihad por 2-1, pese a jugar gran parte del partido con diez jugadores, por la expulsión del senegalés Sadio Mané. El cotejo se efectuó en el Hong Kong Stadium de Hongkong, y el arbitraje del saudí Al Turais.

El partido comenzó con goles tempranamente. A los 10’ Sadio Mané puso en ventaja al Al-Nassr tras pase de su compañero Brozovic, pero a los 16’ el neerlandés Steven Bergwijn igualó para el Al Ittihad. Siete minutos después fue expulsado Sadio Mané por un pisotón fuerte al arquero rival Yousef.

En el complemento, Al-Nassr pese a la desventaja en su equipo, pido romper la igualdad a los 61’ por acción del portugués Joao Félix, quien recibió un servicio de su compatriota Cristiano Ronaldo, para mandar el balón a la red, y darle la victoria y la clasificación a la final.

Su rival saldrá del partido que jugarán Al Ahli ante Al Qadisiya que se enfrentarán mañana miércoles a las 7:00 a.m.