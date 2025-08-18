Romelu Lukaku será baja por tres meses en campeón Napoli de Italia

Un duro golpe tiene el Napoli antes de iniciar la Serie “A” del Calcio Italiano. El vigente campeón sufrió la lesión del delantero belga Romelu Lukaku, quien estaría por lo menos tres meses de baja, y evalúan la contratación de otro atacante. “Una grave lesión en el recto femoral del muslo izquierdo. El jugador ha iniciado su programa de rehabilitación y también se realizará una consulta quirúrgica».

En la última temporada, el delantero de 32 años, fue pieza clave para la obtención del título de Napoli, ya que anotó 14 tantos y brindó 10 asistencias. Y el último 14 de agosto salió lesionado en un amistoso ante Olympiacos de Grecia, lo que le costará perderse varios juegos.

Este sábado 23 de agosto, Napoli arrancará la Serie “A” visitando al Sassuolo. El equipo de Antonio Conte buscaría un reemplazante de Romelu Lukaku y se habla de Joshua Zirkzee o Rodrigo Muñiz.