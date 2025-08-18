Rodrigo Paz Pereira sorprende y disputará segunda vuelta en Bolivia

EL SENADOR Y ECONOMISTA lideró los conteos preliminares con más

del 30 % de los votos y enfrentará al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga en la definición presidencial.

Las elecciones generales en Bolivia dejaron este domingo una gran sorpresa:

Rodrigo Paz Pereira encabezó los conteos rápidos con más del 30 % de los

votos válidos, asegurando su pase a la segunda vuelta presidencial. A sus

57 años, el senador y economista competirá frente al expresidente Jorge “Tuto”

Quiroga, quien obtuvo alrededor del 27 % según los resultados preliminares.

Paz Pereira postula por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) acompañado de

Edman Lara, ex capitán de la Policía conocido por sus denuncias de corrupción en la institución. Pese a contar con menos recursos que otros aspirantes, su campaña logró captar apoyos decisivos y lo posicionó como protagonista inesperado de la contienda electoral.

Nació en 1967 en Santiago de Compostela, España, durante el exilio de sus padres por las dictaduras militares. Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora

(1989-1993) y de la española Carmen Pereira, lo que le otorga nacionalidad boliviana de origen. Su carrera política incluye haber sido diputado, concejal, alcalde de Tarija (2015-2020) y, desde 2020, senador.

Del otro lado, Jorge “Tuto” Quiroga busca regresar al poder tras haber gobernado Bolivia entre 2001 y 2002. Su candidatura se sustenta en la experiencia acumulada en la gestión pública y en un discurso centrado en la modernización económica y la institucionalidad democrática.

La segunda vuelta enfrentará a dos perfiles distintos: Paz Pereira, que representa el factor sorpresa y una propuesta de renovación, y Quiroga, que apuesta por la trayectoria y la experiencia. Ambos deberán ampliar alianzas para convencer a un electorado que demostró su capacidad de cambiar los pronósticos en las urnas.