Pedro Aquino es el último refuerzo de Alianza Lima para reemplazar a Erick Noriega

Alianza Lima necesitaba reforzar su mediocampo luego de la partida de Erick Noriega al Gremio de Brasil, y por ello hoy lunes cerró la incorporación del seleccionado peruano Pedro Aquino, el cual jugaba hasta hace poco por el Santos Laguna de México. Esta llegada de la “Roca” deja contento al técnico Néstor Gorosito.

La entidad blanquiazul entabló conversaciones para lograr la llegada del volante nacional, quien no se encontraba en los planes del primer equipo mexicano y en las últimas semanas ha venido entrenando con el plantel de la Sub 21.

Aquino que tiene contrato vigente con Santos Laguna hasta el año 2027, llegará en calidad de préstamo a Alianza Lima, para jugar lo que resta del Torneo Clausura de la Liga 1 y posiblemente disputar la Copa Sudamericana en caso pasen a Cuartos de Final de eliminar a la Universidad Católica de Ecuador.

El libro de pases se cerraba hoy lunes 18 y por ello apuraron las negociaciones con Pedro Aquino y su representante, además de lograr el acuerdo de préstamo con el club Santos Laguna de México, que llegaron a un satisfactorio acuerdo.