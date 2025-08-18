Ignacio Buse subió cuatro casillas en el Ranking ATP tras llegar a semifinales en Challenger de Cancún

Luego de quedar eliminado en semifinales del Challenger de Cancún-México, el tenista nacional Ignacio Buse, subió cuatro escalones más en el ranking ATP y, por varios cuerpos de ventaja, sigue siendo la primera raqueta nacional.

En esta nueva clasificación general, que lidera el italiano Jannik Sinner, “Nacho” se ubica en el puesto 136 con 473 puntos, y ahora se alista para competir el US Open, que se jugará del 26 de agosto al 8 de septiembre en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows.

El segundo tenista peruano mejor ubicado en el ranking ATP sigue siendo Gonzalo Bueno, quien subió 10 puestos y, con 263 puntos, se ubica en el puesto 210, mientras tanto, Juan Pablo Varillas, quien se viene recuperando de una lesión, sigue siendo la tercera mejor raqueta del tenis peruano. ‘”Juanpi” bajó seis puestos, y está en el puesto 319 con 159 puntos.