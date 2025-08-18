Fiscalía desarticula dos organizaciones criminales que trasladaban cocaína desde el Vraem hacia Puno para sacar al extranjero

Dos organizaciones criminales que se dedicarían al traslado de cocaína en grandes cantidades desde la zona del Vraem hacia Puno, con destino final a mercados internacionales, fueron desarticuladas en un operativo ejecutado por el Ministerio Público del Callao.

Mediante un megaoperativo liderado por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas (FETID) del Callao, se realizó el allanamiento de distintos inmuebles en Tacna, Ayacucho y Puno, así como la detención de Rubén Manyahuillca (a) «Rubén» u «Oso», quien habría liderado una red que se encargaba del acopio, acondicionamiento y transporte de cocaína con destino a Bolivia y posteriormente al extranjero. Para ello se utilizó modalidades como el ‘gancho ciego’ y el ‘preñado de contenedores’ para su envío marítimo a través de los puertos del Callao y Paita.

En el caso de la segunda organización criminal, también se logró la detención de los presuntos miembros de la red Franklin Silva, (a) «Franklin»; Feliciano Silva, (a) «Feliciano»; Johnatan Yucra, así como otros involucrados.

Según las indagaciones, los detenidos, así como Yoner Silva (a) «Chato», actualmente recluido, trasladaban cargamentos de cocaína desde el Vraem hasta Puno utilizando camionetas convoy. También transitaban por trochas para evadir controles policiales.

Cabe precisar que para ambas redes también se incautó vehículos como camionetas, motocicletas y dinero en efectivo. Asimismo, se halló celulares, GPS y una motocicleta. A través de estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso de enfrentar a las redes dedicadas al tráfico ilícito de drogas, actividad que alimenta el crimen organizado, el lavado de activos y violencia en diversas regiones del país.