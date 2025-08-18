Cuestionan elecciones de representantes en la Sunedu

Mañana martes 19 de agosto se realizan las elecciones para nombrar a los representantes de los rectores ante el directorio de la SUNEDU, sin embargo desde la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) lamentaron que no se haya considerado a su rector, Arturo Talledo Coronado y en su lugar figure la Dra. Shirley Chilet, pese a que prácticamente se autonombró y fue vacada por su irregular accionar.

En conferencia de prensa el rector Arturo Talledo reveló que los docentes del Consejo Universitario enviaron a cada miembro del directorio de la SUNEDU una carta donde se les pide que se abstengan de dejar participar a la Dra. Chilet en la votación.

“Entonces, ellos (la Sunedu) sacaron primero un comunicado diciendo que los electores son rectores en ejercicio. Pero después se han dado cuenta que la Dra. Shirley Chilet no es una rectora en ejercicio. Entonces, emitieron un nuevo comunicado donde dicen que los electores para los nuevos miembros del Consejo de la SUNEDU son los que pertenecen a este padrón, un padrón arbitrario que no cumple ninguna regla y dentro de ese documento han puesto en el casillero de la UNI a la Dra. Shirley Chilet”, dijo.

ABUSO DE AUTORIDAD

Talledo Coronado señaló que la Sunedu incurre en abuso de autoridad y que es la Asamblea Universitaria el órgano encargado de informar acerca la designación del rector. Asimismo advirtió que la Sunedu dejó de lado su elección como rector y representante de la UNI.

“Es un acoso lo que viene haciendo la Sunedu a la UNI. En primer lugar hay que decir que la Sunedu ha tomado una decisión política de imponer en la UNI a una rectora que no es reconocida por la Asamblea Universitaria ni por el Consejo Universitario de la UNI. Con esto la Sunedu viola la Ley Universitaria y la Ley del Restablecimiento de la Autonomía Universitaria”, dijo Talledo.

TALLEDO GANÓ ELECCIÓN

Todo empezó cuando el anterior rector, Dr. Alfonso López Chau renunció al cargo quedando los vicerrectores Arturo Talledo y Shirley Chilet, integrantes de la directiva del ahora candidato presidencial.

El máximo organismo universitario, es decir la Asamblea Universitaria dispuso que se vote para elegir al nuevo rector, ganando abrumadoramente el Dr. Arturo Talledo.